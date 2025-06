Fazzini atteso domani a Firenze per le visite mediche, poi la firma sul contratto fino al 2030

Jacopo Fazzini è atteso domani a Firenze per sostenere le visite mediche di rito, al termine delle quali firmerà un contratto quinquennale che lo legherà alla Fiorentina fino al 2030. Il centrocampista farà ritorno in Italia dopo l’Europeo Under 21 ed è impaziente di iniziare la sua nuova avventura in maglia viola. L’operazione si è chiusa sulla base di circa 10 milioni di euro più bonus, un investimento che consente alla Fiorentina di assicurarsi un giovane italiano in rampa di lancio. Nella scorsa stagione con l’Empoli, Fazzini ha messo a segno 6 gol in 22 presenze tra Serie A e Coppa Italia.