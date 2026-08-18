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Favasuli: "All'inizio alla Fiorentina non ero simpaticissimo agli altri. Devo tantissimo ad Aquilani"

"Ero un po' egoista in campo, poi hanno imparato tutti a volermi bene"

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2026 12:13
Favasuli: "All'inizio alla Fiorentina non ero simpaticissimo agli altri. Devo tantissimo ad Aquilani" -
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Favasuli
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Costantino Favasuli è un nuovo calciatore del Napoli, ecco le sue parole al Corriere dello Sport: “Aquilani? Mi ha allenato alla Fiorentina nelle giovanili, e poi lo scorso anno a Catanzaro, gli devo tantissimo e anche al suo staff. All’inizio a Firenze non ero simpaticissimo agli altri, sono un po’ chiuso e ripeto, ero un po’ egoista in campo. Poi hanno imparato tutti a volermi bene perché sono un generoso”.

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