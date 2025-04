Fattori: “Europa League lontana per la Fiorentina. Il Bologna ha fatto saltare il banco vincendo con l’Inter”

L’ex allenatore viola Sauro Fattori ha parlato di Fiorentina a TMW Radio, intervenendo sulla situazione in casa viola in vista del rush finale di stagione. Queste le sue parole, in particolare sulla possibile permanenza di Kean:

“Se rimani nelle coppe ok, magari potrebbe rimanere per tenersi anche il posto per i Mondiali. Si può arrivare a un accordo per un accordo di un anno, a Firenze giocherebbe titolare, lascerebbero la clausola e gli aumenterebbero lo stipendio comunque. E poi dopo il Mondiale può decidere di andare altrove. Andare in altri campionati ora non sai mai come può andare”.

E sulla possibilità di arrivare in Europa League: “La Fiorentina per arrivare in Europa League doveva fare 16-17 punti su 21 prima di Parma. Poi la Lazio, che ha vinto a Bergamo e il Bologna con l’Inter hanno fatto saltare il banco”.