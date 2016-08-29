FATTA PER NANDEZ DOMANI SARÀ A FIRENZE. ECCO CHI È IL NUOVO CENTROCAMPISTA VIOLA

Domani il giocatore sarà a Firenze per le visite mediche

Altro colpo in casa Fiorentina: arriva Nahitan Nandez dal Penarol. Il giocatore sarà domani a Firenze per sostenere le visite mediche. Il giocatore uruguaiano con passaporto italiano verrà poi ufficializzato e firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina. Il giocatore classe '95 è un centrocampista centrale che può all'occorrenza interpretare anche il ruolo di trequartista.

Il giocatore era seguito anche dal Torino di Cairo ma la Fiorentina ha avuto la meglio. Il giocatore non implicherà nella lista "dei 17" perché è un under 21 (classe '95) Il giocatore vanta venti presenze in nazionale uruguaiana under 20. Nel Penarol dal ha totalizzato 43 presenze e una rete.