Farke(All.Leeds) blinda Gnonto: “Se ci fosse stato qualcosa sul mercato, oggi non sarebbe in squadra”

Il tecnico del Leeds spegne le indiscrezioni sul futuro dell’ala d'attacco italiana, accostato negli ultimi giorni alla Fiorentina

Willy Gnonto resta al centro delle indiscrezioni di mercato, ma dal Leeds arriva un segnale chiaro sul futuro dell’attaccante italiano. Negli ultimi giorni il classe 2003 era stato accostato anche alla Fiorentina, alimentando le voci su un possibile trasferimento in Serie A. A fare chiarezza, almeno per il momento, ci ha pensato Daniel Farke. Al termine della sfida tra Leeds e Brentford, conclusa sull’1-1, l’allenatore del club dello Yorkshire ha risposto alle domande sul possibile addio di Gnonto con parole che sembrano allontanare concretamente lo scenario di una partenza: “Willy? se ci fosse stato qualcosa sul mercato, oggi non sarebbe in squadra.” Una dichiarazione netta, che di fatto rappresenta una smentita alle indiscrezioni relative a una possibile trattativa e raffredda la pista che potrebbe portare l’attaccante verso Firenze.