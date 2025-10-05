Far sbloccare Kean deve essere un obbiettivo di Pioli. È l’unico che può accendere la Fiorentina

Si giocherà alle 15:00 di oggi Fiorentina-Roma, una partita che è già un crocevia fondamentale per la stagione viola. La Fiorentina infatti in caso di sconfitta rischia di arrivare alla sosta in zona...

Si giocherà alle 15:00 di oggi Fiorentina-Roma, una partita che è già un crocevia fondamentale per la stagione viola. La Fiorentina infatti in caso di sconfitta rischia di arrivare alla sosta in zona retrocessione a -7 punti dalla zona europa e con un calendario tostissimo alle porte. Una cosa di cui sicuramente ha bisogno la Fiorentina per risalire la china e uscire indenni da questo periodo difficile è far sbloccare Moise Kean.

L'attaccante viola infatti è ancora secco di goal in questa stagione ed è l'unica punta che ancora non ha mai segnato. Certo Dzeko e Piccoli hanno appena 1 goal a testa ma quantomeno si sono sbloccati. Kean è ancora secco, ma non è certo colpa sua. L'attaccante viola ha infatti avuto poche occasioni da goal. Solamente 2, abbastanza clamorose, nelle prime giornate con Cagliari e Torino. Entrambe occasioni estemporanee e casuali nate da calcio da fermo. L'obbiettivo adesso di Pioli deve essere quello di mettere Moise Kean in condizioni di segnare.

La Fiorentina in questo momento non ha un gioco brillante. C'è un vecchio adagio nel calcio che dice che per giocare bene serve un attaccante che giochi bene. Kean poi è uno molto istintivo, e quando è gasato e carico riesce a trascinare tutta la squadra. Per questo è fondamentale tenerlo al centro del gioco e metterlo in condizione di segnare. Perché poi quando segna diventa incontenibile ed è anche uno dei pochi giocatori della squadra in grado di saltare l'uomo. Serve passare da Kean per uscire da questa brutta situazione in cui è finita la Fiorentina