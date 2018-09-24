Famiglia Chiesa come quella de i Medici, importanti per Firenze. Federico è il magnifico

Questo il commento di Alessandro Rialti su Stadio:"Enrico, Federico e Lorenzo. La famiglia Chiesa a Firenze sta diventando importante come quella dei Medici. Federico è il primo erede, suo babbo ha gi...

A cura di Redazione Labaroviola 24 settembre 2018 09:23

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