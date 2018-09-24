Famiglia Chiesa come quella de i Medici, importanti per Firenze. Federico è il magnifico
Questo il commento di Alessandro Rialti su Stadio:"Enrico, Federico e Lorenzo. La famiglia Chiesa a Firenze sta diventando importante come quella dei Medici. Federico è il primo erede, suo babbo ha gi...
Questo il commento di Alessandro Rialti su Stadio:
"Enrico, Federico e Lorenzo. La famiglia Chiesa a Firenze sta diventando importante come quella dei Medici. Federico è il primo erede, suo babbo ha giocato con la maglia viola e ha fatto cose eccellenti. Adesso c’è lui, Il Magnifico. La città lo coccola, si rispecchia in lui come avveniva ai tempi di Roberto Baggio. Il suo talento è esagerato, come una pennellata di Raffaello o di Giotto, come il genio di Leonardo. Per il futuro c’è anche Lorenzo, il fratellino che sabato sera faceva il raccattapalle."