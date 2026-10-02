Fagioli titolare con l'Italia nel big match contro la Francia. Indosserà la maglia numero 10
Il ct Mancini sceglie di affidarsi al centrocampista della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2026 19:53
L'Italia torna in campo alle ore 20:45 per la terza giornata di Nations League, big match questa sera, perché gli azzurri affronteranno la Francia che si trova in testa al Gruppo 1. Tra i titolari scelti dal ct Roberto Mancini c'è il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli che indosserà la prestigiosa maglia numero 10. Ecco la formazione ufficiale dell'Italia:
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Bastoni, Scalvini, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, S. Esposito. Ct: Mancini