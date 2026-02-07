7 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:40

Fagioli marcato? Nazione: “Alternative non solo nei movimenti. Ma anche costruzione forse con Gud”

Da Napoli Vanoli è tornato con un paio di problemi da dover risolvere. Il primo lo abbiamo già sottolineato, il secondo è più tattico. Perché anche il Torino – non ci sono dubbi – sacrificherà un uomo sulle tracce di Fagioli. Ed è intorno a questo argomento che si è snodata la settimana al Viola Park. Creare alternative, non solo per quanto riguarda i movimenti di Nicolò per smarcarsi senza palla, ma anche per palleggiare e costruire con qualcun altro (l’impressione è che si possa leggere alla voce Gudmundsson, ma lo vedremo in campo). Lo riporta La Nazione.

