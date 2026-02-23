Fagioli: "Ho un ruolo che ho fatto poche volte ma l'allenatore e lo staff mi stanno aiutando molto"

Fagioli ai microfoni Dazn: "il nostro allenatore ci sta dando tanto, ci prepara al meglio ogni partita e ogni partita devi are il 100%".Il ruolo? "Il mister mi ha aiutato molto in fase difensiva sia q...

Fagioli ai microfoni Dazn: "il nostro allenatore ci sta dando tanto, ci prepara al meglio ogni partita e ogni partita devi are il 100%".

Il ruolo? "Il mister mi ha aiutato molto in fase difensiva sia quando ho la palla, sia senza, ho un ruolo che ho fatto poche volte ma mi piace molto, mi sta dando molte informazioni anche il suo staff. I gol sono sempre una cosa importante, l'obiettivo è di uscire da questa situazione".