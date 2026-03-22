23 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 02:08

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Fagioli: “Grandissima partita, ma siamo ancora in apnea. Nazionale? Dispiace non esserci”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Fagioli: “Grandissima partita, ma siamo ancora in apnea. Nazionale? Dispiace non esserci”

Redazione

23 Marzo · 00:16

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 00:16

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Il centrocampista viola ha parlato nel post gara, sottolineando il fatto che la Fiorentina si trovi ancora in una situazione difficile

Nicolò Fagioli ha parlato al termine di Fiorentina-Inter ai microfoni di Dazn“Questo punto non ci toglie da quella situazione lì, siamo ancora in apnea, ma abbiamo fatto una grandissima partita, quella che dovevamo fare. Il premio di MVP doveva vincerlo Ndour, che ha avuto momenti di difficoltà nella scorsa stagione, mentre in questa sta avendo continuità e mostrando il suo valore”.

Sull’occasione finale di Pio Esposito: “Menomale che non è entrata, sennò quest’anno era un incubo”.

Sul ruolo: “Ho lavorato tanto con mister e staff e poi mi sono convinto che quel ruolo lì sia il mio. Nazionale? Tutti ci sperano, dispiace non essere tra i convocati, ma questo significa che devo lavorare maggiormente”.

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