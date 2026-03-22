Fagioli: “Grandissima partita, ma siamo ancora in apnea. Nazionale? Dispiace non esserci”

Nicolò Fagioli ha parlato al termine di Fiorentina-Inter ai microfoni di Dazn: “Questo punto non ci toglie da quella situazione lì, siamo ancora in apnea, ma abbiamo fatto una grandissima partita, quella che dovevamo fare. Il premio di MVP doveva vincerlo Ndour, che ha avuto momenti di difficoltà nella scorsa stagione, mentre in questa sta avendo continuità e mostrando il suo valore”.

Sull’occasione finale di Pio Esposito: “Menomale che non è entrata, sennò quest’anno era un incubo”.

Sul ruolo: “Ho lavorato tanto con mister e staff e poi mi sono convinto che quel ruolo lì sia il mio. Nazionale? Tutti ci sperano, dispiace non essere tra i convocati, ma questo significa che devo lavorare maggiormente”.