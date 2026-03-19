Fagioli: “Campo molto difficile, si stoppava male il pallone. Ottima reazione sull’1-1. Nazionale? Ci spero”.

E’ intervenuto Fagioli nel post partita di Sky. Queste le sue parole: “Cremona è stato un passo fondamentale, visto che dovevamo avere punti per forza per allungare sulla Cremonese e per uscire da questa apnea continua che abbiamo avuto durante tutto l’anno. Oggi siamo venuti qui in un campo molto difficile, loro sono una squadra organizzata. Ma proprio il campo non era in ottime condizioni, si faceva fatica a stoppare la palla, quindi era essenziale andare bene sulle seconde palle, forse nel primo tempo lo abbiamo fatto meno. Abbiamo anche gestito male la palla quando ce l’avevamo tra i piedi. Poi nel secondo tempo siamo entrati non bene perché abbiamo preso gol, però poi abbiamo avuto una bella reazione sull’1-1”.

Sulla Conference League: “Per me, ma anche per i miei compagni e per il mister è sempre stato un obiettivo. Anche quando eravamo sotto in classifica, e li ovviamente dovevamo concentrarci di più sul campionato perché eravamo in zone caldissime. E adesso che, magari ci siamo ancora, domenica comunque avremo una partita importante, ci concentriamo su quella partita e poi puntiamo a fare bene dopo la sosta, nella quale speriamo che l’Italia vada ai Mondiali. Speriamo di andare avanti in Conference, l’avversaria sarà il Christal Palace che è una squadra sosta”.

Sui Mondiali in America: “Naturalmente è un sogno che ho, però ora mi concentro sugli allenamenti e sulle partite della Fiorentina, quello devo fare poi sarà una decisione del mister Gattuso”.

Sul ruolo di centrale di centrocampo: “Sono d’accordo, quel ruolo mi sta piacendo, merito mio ma anche del mister e dello staff, sei sempre dentro il gioco”.