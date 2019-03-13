Faccia a faccia Diego e Andrea Della Valle con Pioli. Ecco il discorso fatto sia al tecnico che alla squadra

Lo sfogo di Stefano Pioli dopo il pareggio contro la Lazio ha preso in contropiede la società. Ieri, prima della messa per l’anniversario della morte di Davide Astori, Diego e Andrea Della Valle hanno...

A cura di Redazione Labaroviola 13 marzo 2019 11:15

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle, Andrea Della Valle

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