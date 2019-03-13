Faccia a faccia Diego e Andrea Della Valle con Pioli. Ecco il discorso fatto sia al tecnico che alla squadra
Lo sfogo di Stefano Pioli dopo il pareggio contro la Lazio ha preso in contropiede la società. Ieri, prima della messa per l’anniversario della morte di Davide Astori, Diego e Andrea Della Valle hanno...
Lo sfogo di Stefano Pioli dopo il pareggio contro la Lazio ha preso in contropiede la società. Ieri, prima della messa per l’anniversario della morte di Davide Astori, Diego e Andrea Della Valle hanno incontrato al Centro Sportivo la squadra e il tecnico viola. Un confronto sereno. Ma i proprietari della società hanno ribadito che in questo momento tutte le attenzioni devono essere rivolte alle ultime 11 gare di campionato e alla semifinale di ritorno della Coppa Italia. Vietato distrazioni. Vietato pensare a rinnovi o allungamenti di contratto. Vale per tutti.
La Gazzetta dello Sport