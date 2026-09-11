Fabregas: "Nei movimenti Moise è ancora indietro, lo vedo perso ma è normale perché ci deve conoscere"

Il tecnico spagnolo ha parlato dell'attaccante arrivato da Firenze

Serata memorabile per la formazione guidata da Cesc Fàbregas, che supera nettamente il Lipsia con un perentorio 4-1 tra le mura amiche. I lariani mettono subito in discesa la partita chiudendo la prima frazione in vantaggio di due reti grazie alle firme di Baturina e Douvikas. Nel secondo tempo, dopo un tentativo di scossa da parte della compagine tedesca, Diao cala il tris. Il gol dell'illusorio accorcio degli ospiti porta la firma di Maksimovic, ma nei minuti conclusivi Perrone fissa il punteggio definitivo. C'è stato spazio a gara in corso anche per l'ultimo acquisto proveniente dalla Fiorentina, Moise Kean.

L'ingresso in campo di Kean

Partito dalla panchina per scelta tecnica, l'attaccante azzurro subentra al minuto 65 al posto di Douvikas. Ottimo l'impatto sul match dell'ex centravanti viola, capace di entrare nell'azione che ha portato al poker finale in pieno recupero.

Le dichiarazioni di Fàbregas sull'ex viola

Nel post-partita, intervistato da Sky, il tecnico dei comaschi si è espresso così sulla prestazione del neoacquisto: "Moise rappresenta un tassello fondamentale per noi. Chiaramente deve ancora assimilare appieno alcuni automatismi difensivi, ma è un processo fisiologico. Stasera ha comunque riconquistato un pallone prezioso avviando una ripartenza eccellente: una volta focalizzato sulla marcatura del regista avversario ha fatto benissimo. Abbiamo inserito nove elementi nuovi in rosa e serve il giusto tempo per portarli tutti al top della forma fisica e tattica."