Fabregas: “Fallo su Goncalves? Magari c’era anche su Valle in occasione del gol di Pongracic”

L’allenatore spagnolo ha commentato la vittoria lariana al Franchi, soffermandosi anche sull’episodio discusso del primo gol

Nel corso della conferenza post partita, Cesc Fabregas ha commentato anche l’episodio che è stato protagonista della gara poi vinta dal suo Como contro la Fiorentina:

Vi hanno spiegato perché non interviene il VAR?

"Quello che hanno detto là, la loro spiegazione, mi è piaciuta. Vogliono un calcio più dinamico, meno falli, con più potere agli arbitri. Sicuramente ci saranno degli errori”.

L'errore sul gol di Liberali?

“Magari c'era anche fallo su Valle in occasione del gol di Pongracic".

Trova che queste siano vittorie di maturità?

"Il nostro percorso non va dimenticato: veniamo dalla B e ora giochiamo ogni tre giorni. C'è un adattamento per tutti, anche per me. Mai abbiamo gestito tutto questo, ci serve tempo. All'inizio stagione sapevo che serviva una squadra più dinamica e forte per questo. A Rotterdam ho fatto riposare Douvikas e Da Cunha, oggi Jacobo, poi toccherà ad altri. Oggi Nico Paz mi ha chiesto il cambio perché era stravolto.

È una sfida importante ma è una novità per tutti: abbiamo preparato ieri questa gara in 30 minuti contro una Fiorentina che è una settimana che lavora per ammazzarci. Oggi sono contento da chi giocava meno come Kempf o Smolcic". Lo riporta Tuttomercatoweb.com.