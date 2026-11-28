Fabregas duro: "I medici ci dicano quando tornerà Kean, sennò prenderemo un giocatore sul mercato"

Il tecnico comasco è parso arrabbiato dopo la situazione Kean

Appuntamento di cartello per il Como, che domani sera riceverà la Juventus allo stadio Sinigaglia. Queste le dichiarazioni rilasciate oggi in conferenza stampa dal tecnico Cesc Fabregas:

SULLA JUVENTUS «È indubbio che per noi sia un campionato differente dal solito, ricco di nuovi stimoli e nuove dinamiche, che però il gruppo sta affrontando nel modo giusto. Conoscete tuttavia la nostra mentalità qui a Como: resta sempre una gara che mette in palio tre punti. Affrontiamo una formazione di altissimo livello guidata da un grande tecnico e mi auguro che i miei calciatori siano pronti a offrire una prestazione importante. Cosa abbiamo in più dei bianconeri? Nulla. Vogliamo imporre la nostra identità, ma sarà complicatissimo: quando la Juve alza i giri del motore raggiunge un livello superiore e contro di loro occorre rasentare la perfezione», riporta Tmw.

SU SMOLCIC E LO SPIRITO DI GRUPPO «Ogni singolo elemento è fondamentale. Tutti hanno l'opportunità di mettersi in mostra, abbiamo impiegato ogni giocatore disponibile. Il gruppo è umile, formato da ragazzi desiderosi di affermarsi ad alti livelli, e per loro abbiamo tracciato un percorso chiaro ed equilibrato. Li considero tutti degli "operai": mostrano sempre disponibilità e capacità di ascolto. Ogni tanto serve farsi sentire con qualcuno in un modo o nell'altro; forse nei top club non c'è questa necessità, ma noi sappiamo di dover gestire dinamiche diverse. Ci auguriamo di riuscire a svolgere un ottimo lavoro».

SUI RIENTRI DALL'INFERMERIA «Rientrano Diao, Caqueret e Addai, con quest'ultimo che è un po' più indietro di condizione. Sono davvero felice di poter contare su una rosa più ampia».

SU BUTEZ E ROBERT SANCHEZ «A mio avviso la retroguardia migliore appartiene alla Juventus, i numeri lo confermano. Noi abbiamo subito qualcosina in più rispetto alla scorsa stagione, ma lavoriamo costantemente per crescere e fare progressi. La gestione dei portieri non è semplice da spiegare, ma per me è una situazione del tutto naturale: il dualismo spinge entrambi a superarsi e li farà maturare. Anche Robert Sanchez mi ha confidato che non gli era mai capitata un'alternanza simile, mentre nella passata stagione Butez era sempre titolare. Questa concorrenza li aiuterà sotto il profilo mentale. Disponiamo di due estremi difensori eccellenti e abbiamo già raccolto 26 punti: sono soddisfatto di questa sana rivalità. Su Jean c'è poco da aggiungere, rappresenta una garanzia. Come i terzini si contendono la maglia, lo stesso principio vale tra i pali, pur trattandosi di un ruolo particolare che richiede una gestione specifica. So bene che di solito le riserve in porta non vedono mai il campo, ma le cose stanno cambiando. Sono felicissimo di Butez, non ha commesso alcun errore per meritare meno minutaggio: semplicemente, al termine dello scorso campionato era arrivato logoro per aver giocato moltissimo. Oggi scende in campo chi garantisce maggiore freschezza».

SULL'ATMOSFERA DEL SINIGAGLIA «Ogni incontro fa storia a sé. Avremo di fronte un avversario temibile, determinato a venire qui per prendersi l'intera posta in palio e metterci in difficoltà. Nel calcio si preparano sempre piani tattici accurati, ma domani vorrei vedere uno stadio gremito già prima del fischio d'inizio. Fin da quando ero ragazzo in Spagna, la Juventus ha sempre rappresentato il club più glorioso d'Italia. Quando scendi in campo con il Como, la spinta del pubblico diventa un fattore decisivo».

SU DIAO E CAQUERET «Attualmente non abbiamo esterni d'attacco al meglio. Diao non ha ancora i minuti per partire dall'inizio, mentre Caqueret non ha perso brillantezza atletica, anche se valuteremo le condizioni degli altri. Il tecnico avversario insiste molto sui duelli individuali, sulle rotazioni e sui movimenti senza palla; guardando le loro gare non è mai scontato intuire chi giocherà davanti, hanno grande qualità nell'uno contro uno. È una squadra che apprezzo parecchio perché propone soluzioni molto valide: spesso si giudica solo dal risultato, ma da allenatore riconosco la loro forza e la loro solidità difensiva. Diao porta esplosività, passo, capacità di saltare l'uomo, arrivare sul fondo e crossare: caratteristiche che ti permettono di variare subito spartito tattico, rivelandosi preziose soprattutto contro difese chiuse. Può agire su entrambe le fasce e aprire nuovi scenari durante il match. Al momento siamo privi di una seconda punta e forse dovremo lavorarci in allenamento nelle prossime settimane, ma siamo entusiasti di averlo recuperato: è una risorsa in più. Sul piano psicologico non è un momento semplice, però è giovane e ha un futuro luminoso davanti. Qui trova un ambiente ideale, sa di essere centrale nel progetto e da domani capiremo se potrà già darci una mano. A partire dalla Coppa Italia dovremo garantirgli minutaggio con gradualità per non rischiare ricadute, discorso valido anche per Addai».

SU NICO PAZ «Nico unisce prestanza fisica e classe cristallina, visione periferica e temperamento: è una miscela straordinaria, merito anche dell'educazione ricevuta dai suoi genitori. Spesso mi confronto con lui perché ricoprivo la sua stessa zona di campo e voglio capire se legge le situazioni come facevo io. A volte penso che certi talenti non vadano nemmeno ingabbiati troppo negli schemi, che si tratti di scaricare il pallone o tentare il dribbling. Stiamo affinando l'intesa con il centravanti sotto il profilo tattico, ma lui agisce d'istinto: compie la scelta giusta con naturalezza. Il calcio moderno tende a produrre giocatori troppo meccanici, il che può aiutare alcuni profili, ma sapere che Nico può inventare la giocata decisiva per risolvere la partita è un enorme vantaggio, e questo non dipende certo da me. Abbiamo lavorato molto sulla mentalità e sulla continuità di rendimento: oggi serve completezza, e poter contare su un trequartista che ripiega in fase difensiva come lui, o su una punta come Douvikas che si sacrifica allo stesso modo, ci rende davvero orgogliosi. Tutto ciò che sta ottenendo è merito esclusivo del suo percorso».

SUI GIOVANI TALENTI «Un calciatore giovane assorbe ogni insegnamento come una spugna. Il Como non rappresenta il punto d'arrivo delle loro ambizioni, sognano club come il Manchester City o la Juventus. Ascoltano con attenzione e cercano continuamente di ritagliarsi spazio, sono intuitivi e curiosi. Qui manteniamo un'impostazione rigorosa e professionale, nonostante l'età media bassa, e dobbiamo conservare sempre grande lucidità. Quando saranno pronti per il grande salto e il Como diventerà stretto per le loro prospettive, arriverà il momento in cui spiccheranno il volo e noi inseriremo nuovi profili. Questi ragazzi evolvono ogni tre mesi».

SULL'INFORTUNIO DI KEAN «Dobbiamo valutare con precisione i tempi di recupero di Kean; lo staff medico dovrà fornirci una diagnosi chiara. Qualora si rendesse necessario intervenire sul mercato lo faremo, ma se dovessimo avere garanzie su un suo rientro in tempi brevi proseguiremo con l'attuale organico. Mi assumo pienamente la responsabilità di aver scelto di puntare su due soli centravanti: tenere in rosa una terza punta destinata a non giocare quasi mai, come accaduto con Ivan Azon, crea situazioni difficili da gestire. Siamo stati sfortunati con lo stop di Moise, ma accettiamo la situazione: se in qualche gara dovremo schierare sei o sette centrocampisti, lo faremo senza problemi».