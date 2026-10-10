Labaro Viola

Fabregas attacca la Nazionale: "Kean è stato fatto giocare da infortunato, il suo infortunio è peggiorato"

Il tecnico spagnolo ha criticato lo staff azzurro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2026 20:22
Fabregas attacca la Nazionale: "Kean è stato fatto giocare da infortunato, il suo infortunio è peggiorato" -
Kean
Como
Fabregas
Condividi

Si accende un vero e proprio caso a Como intorno a Moise Kean, ma questa volta il comportamento dell'ex attaccante viola non c'entra: al centro della discussione c'è la gestione del suo infortunio durante la recente sosta delle nazionali. La situazione ha dato vita a un botta e risposta a distanza tra l'allenatore dei lariani, Cesc Fàbregas, e lo staff medico della Nazionale.

La presa di posizione di Fàbregas

Il tecnico del Como non ha usato giri di parole per esprimere il proprio disappunto sulle modalità di gestione del giocatore:

“Dovrà stare fermo una decina di giorni per via di una forte botta subita contro il Belgio. Nel dialogo tra Federazione e la società si potrebbe fare decisamente di meglio: nella gara successiva contro la Francia ha disputato novanta minuti nonostante il problema fisico. A questo punto, quando tornerà, tornerà”.

La replica della Federazione

Non si è fatta attendere la risposta ufficiale della Federazione, affidata all'agenzia ANSA e alle parole del dottor Angelo De Carli:

“Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati lo staff medico della Nazionale tiene costantemente aggiornati i medici dei Club, con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro. E così è stato fatto anche durante l'ultima finestra il mese di settembre e quello di ottobre”.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok