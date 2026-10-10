Fabregas attacca la Nazionale: "Kean è stato fatto giocare da infortunato, il suo infortunio è peggiorato"

Il tecnico spagnolo ha criticato lo staff azzurro

Si accende un vero e proprio caso a Como intorno a Moise Kean, ma questa volta il comportamento dell'ex attaccante viola non c'entra: al centro della discussione c'è la gestione del suo infortunio durante la recente sosta delle nazionali. La situazione ha dato vita a un botta e risposta a distanza tra l'allenatore dei lariani, Cesc Fàbregas, e lo staff medico della Nazionale.

La presa di posizione di Fàbregas

Il tecnico del Como non ha usato giri di parole per esprimere il proprio disappunto sulle modalità di gestione del giocatore:

“Dovrà stare fermo una decina di giorni per via di una forte botta subita contro il Belgio. Nel dialogo tra Federazione e la società si potrebbe fare decisamente di meglio: nella gara successiva contro la Francia ha disputato novanta minuti nonostante il problema fisico. A questo punto, quando tornerà, tornerà”.

La replica della Federazione

Non si è fatta attendere la risposta ufficiale della Federazione, affidata all'agenzia ANSA e alle parole del dottor Angelo De Carli: