Viviano demolisce Vanoli: “Comunicazione ridicola, dovrebbe spiegare perché non si fanno 4 passaggi”

Viviano ha parlato a Cronache di Spogliatoio

Viviano a Cronache di Spogliatoio ha parlato di Vanoli e della Fiorentina:

“A Monza una partita ignobile. A fine partita la comunicazione di Vanoli ai limiti del ridicolo. Si pone a un altro livello, dice che dovrebbero avere l’umiltà del loro allenatore e fa una serie di frasi fatte invece che spiegare perché non si fanno 4 passaggi consecutivi.

A me ste cose mi innervosiscano ancora di più perché fanno sembrare Firenze un ambiente malato quando invece è più maturo del passato poi la squadra è forte e io do 7 pieno. Si è voluto dare un taglio al passato.

La squadra ha dei limiti nella costruzione, qualcosa in più si poteva fare. Le partite però si vincono e si perdono ma questa squadra non propone niente, nemmeno quando si vince.

La società è fatto di professionisti seri ma non si trova una soluzione e si rischia di non uscirne mai. A Paratici imputo le scelte dell’allenatori, due allenatori da baricentro basso ma con una squadra costruita per dominare. Con Vanoli ci prova ogni tanto.

Per me se perde a Udine è da esonerare, spero che vinca ma se perde è assolutamente da esonerare. Sennò dopo si crea un vortice dove non ne esci. Andrei su un Tudor. Montella magari ma sarebbe la terza volta, non amo le minestre riscaldate. Thiago Motta lo prenderei al volo ma penso ci siano valutazioni extracampo.

Vanoli mi dispiace criticarlo perché è una brava persona. Però analizziamo. Arriva e inizia a dire che la Fiorentina è il punto più alto della sua carriera, dopo 2 sconfitte dice io sono umile e i miei ragazzi no. Non c’è una strategia comunicativa, non c’è un filo. Dentro lo spogliatoio lo puoi dire ma quando vai fuori no. Allegri Lang lo difende anche se una cavolata dietro l’altra, quello che dici può creare un problema. Invece ha avuto una reazione bruttissima che non porterà niente di positivo.

Questo era un anno 0 era ipotizzabile avere difficoltà ma rischi di distruggere tutto. Atta di turno il prossimo anno non ti ci viene, fai fatica a convincerli a venire a Firenze. Se arriva 10º e costruisci cambia.”