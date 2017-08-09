Eysseric: "Sono molto onorato di far parte della Fiorentina, voglio incontrare i tifosi viola"

Club storico quello viola. Sarà moltl eccitante giocare qui" cosi Valentin Eysseric dedica un post su Facebook a tutto il mondo gigliato

Valentin Eysseric, dopo la prima giornata da giocatore viola, sulla sua pagina Facebook, ha dedicato un post al mondo viola: "Sono molto onorato di far parte di questo storico club, la Fiorentina. É una nuova sfida molto eccitante per me, non vedo l’ora di giocare in Serie A e incontrare i tifosi dell’Artemio Franchi. Forza Viola!"