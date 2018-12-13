Eysseric: “Non vinciamo da 8 partite ma io non gioco mai. Voglio andarmene. Pioli...”
“La squadra non vince da otto partite ma Pioli non cambia i titolari. Gioco poco o niente. Voglio andarmene per giocare e divertirmi in campo": parola di Valentin Eysseric, sette presenze e un ruolo n...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2018 11:21
“La squadra non vince da otto partite ma Pioli non cambia i titolari. Gioco poco o niente. Voglio andarmene per giocare e divertirmi in campo": parola di Valentin Eysseric, sette presenze e un ruolo non certo da protagonista in questa stagione. Un assist in 339', questo recita il tabellino. E in un'intervista a Nice Matin, il calciatore francese ha aperto a una possibile partenza dalla Fiorentina, vista la scarsa considerazione.
Fonte: Calciomercato.com