Finalmente viola! Eysseric è a Firenze per le visite mediche: "Molto contento di essere qui"

Prima giornata da giocatore della Fiorentina per Eysseric con le visite mediche nella clinica fiorentina di Careggi e le prime parole

Finalmente è arrivato il giorno di Valentin Eysseric come nuovo giocatore della Fiorentina, il francese ha sostenuto questa mattina alla clinica fiorentina di Careggi le visite mediche, queste le sue prime parole da giocatore viola: "Sono molto contento di essere qui". Prima giornata da giocatore viola per il trequartista francese.