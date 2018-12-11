Eysseric avvisa la Fiorentina: "O mi fanno giocare di più, altrimenti torno a giocare al Nizza"

Al quotidiano francese Nice Martin ha parlato Valentin Eysseric, trequartista viola che sta trovando fin ora poco spazio: "Firenze è magnifica, adesso sto cominciando a parlare bene l’italiano. Nello...

Al quotidiano francese Nice Martin ha parlato Valentin Eysseric, trequartista viola che sta trovando fin ora poco spazio: "Firenze è magnifica, adesso sto cominciando a parlare bene l’italiano. Nello scorso campionato ho vissuto una stagione complicata. Quest’anno non sta andando meglio visto che, soprattutto dalla fine di ottobre, non sto avendo molto spazio. Certo, non è niente di paragonabile alla mia ultima stagione al Nizza ma in quel momento volevo provare un’esperienza in Italia. Non mi pento, ma mi piacerebbe giocare di più altrimenti vorrei poter tornare al Nizza."