Eysseric: "Astori mi ha fatto capire l'importanza della maglia numero 10 della Fiorentina"

Valentin Eysseric ha rilasciato alcune dichiarazioni a AFP: "Il numero 10 a Firenze ha una bella storia, non lo sapevo prima del mio arrivo. Astori me ne ha parlato quando l'ho scelto ma allo stesso t...

Valentin Eysseric ha rilasciato alcune dichiarazioni a AFP: "Il numero 10 a Firenze ha una bella storia, non lo sapevo prima del mio arrivo. Astori me ne ha parlato quando l'ho scelto ma allo stesso tempo, al mio posto, non avevo intenzione di prendere l'80".

Prosegue sul suo impiego: "Poco spazio? Tocca a me conquistarmi il posto, sono venuto qui partendo da zero. Per me è una nuova sfida, tocca a me fare quello che chiede l'allenatore e se non sto giocando è perché non sono al 100%".