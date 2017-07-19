Ex viola, Gilardino scende in B e firma con la Cremonese per 500 mila euro a stagione
Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Alberto Gilardino firmerà già oggi un contratto con la Cremonese, neo promossa in B: per l'ex viola si tratta di un biennale da 500 mila euro a stagione...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 12:09
Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Alberto Gilardino firmerà già oggi un contratto con la Cremonese, neo promossa in B: per l'ex viola si tratta di un biennale da 500 mila euro a stagione. Gila si candida ad essere il leader indiscusso dei grigiorossi.