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Ex viola, Causio esalta Bernardeschi: "Credo molto in lui, l'anno prossimo alla Juve sarà il suo"

Franco Causio ha parlato di Juve e dell'ex viola Federico Bernardeschi a Tuttosport: “Douglas Costa mi esalta, non ho mai visto uno veloce come lui. Però è bravo anche Cuadrado e mi piace l’idea di ve...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 11:18
Ex viola, Causio esalta Bernardeschi: "Credo molto in lui, l'anno prossimo alla Juve sarà il suo" - Bernardeschi
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Franco Causio ha parlato di Juve e dell'ex viola Federico Bernardeschi a Tuttosport: “Douglas Costa mi esalta, non ho mai visto uno veloce come lui. Però è bravo anche Cuadrado e mi piace l’idea di vederlo terzino: aveva iniziato a Udine con Guidolin e può fare quel ruolo, le diagonali deve solo ripassarle. E attenzione a Bernardeschi: credo molto in lui, è migliorato e l’anno prossimo può essere il suo”.

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