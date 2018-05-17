Ex viola, Causio esalta Bernardeschi: "Credo molto in lui, l'anno prossimo alla Juve sarà il suo"

Franco Causio ha parlato di Juve e dell'ex viola Federico Bernardeschi a Tuttosport: “Douglas Costa mi esalta, non ho mai visto uno veloce come lui. Però è bravo anche Cuadrado e mi piace l’idea di ve...

A cura di Redazione Labaroviola 17 maggio 2018 11:18

Bernardeschi

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