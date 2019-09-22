Ex viola, Anderson dà l'addio al calcio a soli 31 anni. Il motivo

Da astro nascente del calcio mondiale a oggetto misterioso. Oggi, a soli 31 anni, Anderson, centrocampista brasiliano con un passato fra Porto e Manchester United, con una comparsata in Serie A alla F...

Da astro nascente del calcio mondiale a oggetto misterioso. Oggi, a soli 31 anni, Anderson, centrocampista brasiliano con un passato fra Porto e Manchester United, con una comparsata in Serie A alla Fiorentina, ha deciso di ritirarsi. Alla base di questa scelta, riporta Fox Sports, i tanti infortuni rimediati negli ultimi anni. È tesserato nell'Adana Demirspor, militante in serie B turca.

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