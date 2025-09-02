Ex procuratore di Pioli: "Stefano è carico e ha tanto entusiamo per riportare la Fiorentina in alto"

L'ex procurato di Stefano Pioli è intervenuto a Radio Sportiva per parlare di questa stagione della Fiorentina

L'ex procuratore di Stefano Pioli, Bruno Santin, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del tecnico parmigiano e della sua Fiorentina. Queste, di seguito, le sue parole sul mister viola.

"Nuova pagina che si apre a Firenze, credo che lui abbia tanta positività e tanto entusiasmo per riportare la Fiorentina al massimo livello possibile. Stefano è carico, l'ho sentito varie volte, spera di poter fare una stagione al massimo delle possibilità."

L'ottima mossa della Fiorentina nel tenersi un giocatore dal valore di Moise Kean. Dice l'ex procuratore di Pioli su Moise Kean e la Fiorentina che è riuscita a tenerlo a Firenze:

"La Fiorentina è riuscita a tenere Kean, un pezzo importante della squadra, di sicuro sono arrivate offerte molto importanti in un mercato degli attaccanti molto attivo in Europa, ma la forza del club oggi è quella di chi riesce a tenere un giocatore del livello di Kean.". Lo riporta OneFootball