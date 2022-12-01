Ex allenatore Sabiri sconsiglia la Fiorentina: "Meglio chiudere la stagione da star alla Sampdoria"

L'ex allenatore di Sabiri sconsiglia il passaggio immediato del giocatore marocchino dalla Samp alla Fiorentina

Il tecnico Ottmar Griffel, ex allenatore dell'obiettivo viola Sabiri allo Sportfreunde Siegen, ha rilasciato un'intervista a Europacalcio.it. Queste le sue parole: "La situazione della Sampdoria non è in generale facile in questo momento. Fiorentina per Sabiri? Se fossi in Abdelhamid, farei un passo alla volta e intanto finirei la stagione alla Sampdoria da protagonista. Dopodiché sì, mi guarderei attorno".

IL PUNTO SULLA GARA DI STASERA

https://www.labaroviola.com/stasera-lamichevole-della-fiorentina-con-larezzo-italiano-vuole-testare-giocatori-della-primavera/194392/