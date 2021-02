L’ex della Florentia viola, Evacuo è intervenuto su Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue dichiarazioni: “Il tecnico Italiano ha dimostrato di essere un fenomeno. Riesce a valorizzare sempre i calciatori che ha a disposizione. La gara tra Fiorentina e lo Spezia? La squadra viola è un pò in difficoltà, però penso che un tecnico come Prandelli riuscirà a salvare la situazione. Affrontare lo Spezia in questo momento non sarà facile, ma non ci dimentichiamo che anche Prandelli è un allenatore molto esperto”.