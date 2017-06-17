Europei U21, Serbia-Portogallo 0-2. Per Milenkovic solo panchina..

Termina 2-0 la sfida tra Portogallo e Serbia. A segno anche Bruno Fernandes, mentre per il neo viola Nikola Milenkovic...

Termina con un sonoro 2-0 il match che ha visto sfidarsi Portogallo-Serbia negli Europei U21. A segno sono andati Goncalo Guedes e il sampdoriano Bruno Fernandes, che all'88' chiude definitivamente i conti. Per il neo viola Nikola Milenkovic, difensore centrale della Serbia, solamente panchina.

Chissà se riusciremo a vederlo nelle prossime partite, la curiosità tra i tifosi è sempre piú alta..