Europei U21: Chiesa e Bernardeschi titolari in Italia-Germania, questi i primi undici...
Ecco le formazioni ufficiali della sfida delle 20:45 fra Italia e Germania, decisiva per il passaggio del turno degli azzurrini. Solo panchina per l'atalantino Petagna. Italia con il falso nueve:ITALI...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 20:26
Ecco le formazioni ufficiali della sfida delle 20:45 fra Italia e Germania, decisiva per il passaggio del turno degli azzurrini. Solo panchina per l'atalantino Petagna. Italia con il falso nueve:
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Conti, Caldara, Rugani, Barreca; Gagliardini, Pellegrini, Benassi; Berardi, Bernardeschi, Chiesa.
GERMANIA (4-2-3-1): Pollserbeck; Tojlan, Stark, Kempf, Gerhardt; Dahoud, Arnold; Weiser, Meyer, Gnabry; Selke.