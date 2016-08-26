"Europa League di squadroni, noi curiosi. Slovan e Paok insidiose"

Pantaleo Corvino commenta così il sorteggio di Europa League di oggi: "Sarà una competizione molto interessante. Quest'anno è piena di squadre fortissime e noi attendiamo con curiosità queste tre sfid...

Pantaleo Corvino commenta così il sorteggio di Europa League di oggi: "Sarà una competizione molto interessante. Quest'anno è piena di squadre fortissime e noi attendiamo con curiosità queste tre sfide. Giocare a Salonicco è sempre insidioso e anche lo Slovan Liberec è una squadra molto organizzata con una buona esperienza a livello europeo. Siamo infine molto curiosi di affrontare la squadra azera, una trasferta logisticamente complessa. Non vediamo l’ora di cominciare".