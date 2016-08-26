Europa League: ecco il calendario. Si parte in Grecia, poi il Qarabag

Sono da poco state rese note le date del calendario viola in Europa League. La Viola parte in trasferta, il 15 settembre, in Grecia, contro il Paok. Poi il Qarabag in casa il 29 settembre, quindi lo S...

Sono da poco state rese note le date del calendario viola in Europa League. La Viola parte in trasferta, il 15 settembre, in Grecia, contro il Paok. Poi il Qarabag in casa il 29 settembre, quindi lo Slovan Liberec fuori, il 20 ottobre. Ritorno: il 3 novembre al Franchi ecco lo Slovan, mentre il 24 dello stesso mese sarà la volta del Paok. Si chiude il girone con il Qarabag l'8 dicembre, sperando di essere primi per quella data, perché questo faciliterebbe non poco il cammino viola in una competizione complessa.

15/09/16: PAOK - Fiorentina

29/09/16: Fiorentina - Qarabag

20/10/16: Slovan Liberec - Fiorentina

03/11/16: Fiorentina - Slovan Liberec

24/11/16: Fiorentina - PAOK

08/12/16: Qarabag - Fiorentina