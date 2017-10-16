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Et voilà, Il Corriere Fiorentino celebra i primi gol al Franchi di Cyril Thereau

"Et voilà". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino e l'esplicito riferimento non può essere che per la doppietta dell'attaccante francese Cyril Thereau. Il numero 77, grazie ai due g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2017 11:13
Et voilà, Il Corriere Fiorentino celebra i primi gol al Franchi di Cyril Thereau - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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"Et voilà". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino e l'esplicito riferimento non può essere che per la doppietta dell'attaccante francese Cyril Thereau. Il numero 77, grazie ai due gol che hanno consentito alla Fiorentina di avere la meglio sulla sua ex squadra, sale così a quota cinque reti in campionato.

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