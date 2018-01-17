Esterni, anche Lirola del Sassuolo nel mirino di Corvino: l'esterno di proprietà Juve costa quasi 2 milioni

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola afferma che la Fiorentina sta lavorando sulle proprie corsie esterne. E spunta il nome di Pol Lirola del Sassuolo. L’esterno di proprietà della Juventus conclud...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola afferma che la Fiorentina sta lavorando sulle proprie corsie esterne. E spunta il nome di Pol Lirola del Sassuolo. L’esterno di proprietà della Juventus concluderà con grande probabilità il prestito biennale in Emilia, e verrà riscattato dai neroverdi. Tuttavia c’è un’opzione di controriscatto fissata a 1,8 milioni da parte della Juve che Marotta probabilmente eserciterà. Su di lui ci sono Fiorentina e Sampdoria.