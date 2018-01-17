Esterni, anche Lirola del Sassuolo nel mirino di Corvino: l'esterno di proprietà Juve costa quasi 2 milioni
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola afferma che la Fiorentina sta lavorando sulle proprie corsie esterne. E spunta il nome di Pol Lirola del Sassuolo. L’esterno di proprietà della Juventus conclud...
A cura di Redazione Labaroviola
17 gennaio 2018 10:44
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola afferma che la Fiorentina sta lavorando sulle proprie corsie esterne. E spunta il nome di Pol Lirola del Sassuolo. L’esterno di proprietà della Juventus concluderà con grande probabilità il prestito biennale in Emilia, e verrà riscattato dai neroverdi. Tuttavia c’è un’opzione di controriscatto fissata a 1,8 milioni da parte della Juve che Marotta probabilmente eserciterà. Su di lui ci sono Fiorentina e Sampdoria.