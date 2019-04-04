"Essere a nove punti dal Torino vuol dire fallimento. La squadra non è stata rinforzata"

A Radio Bruno ha parlato Stefano Cecchi, giornalista della Nazione, queste le sue parole:La Fiorentina non esce malissimo dalla partita di ieri, nel primo tempo meritavamo il vantaggio, e bisogna cons...

A Radio Bruno ha parlato Stefano Cecchi, giornalista della Nazione, queste le sue parole:

La Fiorentina non esce malissimo dalla partita di ieri, nel primo tempo meritavamo il vantaggio, e bisogna considerare che giocavamo senza Chiesa. Ci sono stati dei passi avanti rispetto a Cagliari e Lazio.

La squadra ha dei problemi frutto di una campagna di rafforzamento che è stata tutto tranne che di rafforzamento.

Il dislivello tra Fiorentina e Atalanta non è quello che racconta oggi la classifica, l’impresa in Coppa Italia non mi sembra impossibile.

Essere a nove punti dal Torino è un fallimento. Sbaglia chi pensa che è tutta colpa di Pioli. Se perdiamo a Bergamo, ci sarà tempo per sparare su tutti"