Esposito: "Siamo una grande squadra, vogliamo raccogliere quello che ci meritiamo finalmente"
Il giocatore neroverde ha parlato prima del match coi viola
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2026 18:09
Prima del match di oggi, Salvatore Esposito ha parlato di Sassuolo-Fiorentina:
"Il Sassuolo è un club che ho sempre apprezzato molto; credo che questo rappresenti il contesto perfetto per il mio percorso di maturazione, per affermarmi ad alti livelli e per puntare alla maglia della Nazionale."
Sul mister e sulla squadra
"Disponiamo di una rosa di grande spessore e di potenzialità straordinarie, che dobbiamo riuscire a esprimere al massimo. L'idea di calcio e la visione illustratemi da Palmieri e da Aquilani mi hanno conquistato fin dal primo momento: sono esattamente dove desideravo essere."