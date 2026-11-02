Esposito: "Siamo una grande squadra, vogliamo raccogliere quello che ci meritiamo finalmente"

Il giocatore neroverde ha parlato prima del match coi viola

Prima del match di oggi, Salvatore Esposito ha parlato di Sassuolo-Fiorentina:

"Il Sassuolo è un club che ho sempre apprezzato molto; credo che questo rappresenti il contesto perfetto per il mio percorso di maturazione, per affermarmi ad alti livelli e per puntare alla maglia della Nazionale."

Sul mister e sulla squadra