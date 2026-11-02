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Esposito: "Siamo una grande squadra, vogliamo raccogliere quello che ci meritiamo finalmente"

Il giocatore neroverde ha parlato prima del match coi viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2026 18:09
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Esposito: "Siamo una grande squadra, vogliamo raccogliere quello che ci meritiamo finalmente" -
Sassuolo
Esposito
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Prima del match di oggi, Salvatore Esposito ha parlato di Sassuolo-Fiorentina:

"Il Sassuolo è un club che ho sempre apprezzato molto; credo che questo rappresenti il contesto perfetto per il mio percorso di maturazione, per affermarmi ad alti livelli e per puntare alla maglia della Nazionale."

Sul mister e sulla squadra

"Disponiamo di una rosa di grande spessore e di potenzialità straordinarie, che dobbiamo riuscire a esprimere al massimo. L'idea di calcio e la visione illustratemi da Palmieri e da Aquilani mi hanno conquistato fin dal primo momento: sono esattamente dove desideravo essere."

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