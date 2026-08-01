Esposito rompe con il Cagliari: Ha lasciato il ritiro senza autorizzazione e potrebbe essere multato

Il giocatore potrebbe lasciare la Sardegna

È scontro aperto in casa Cagliari: la società sarda ha comunicato ufficialmente che l'attaccante Sebastiano Esposito ha abbandonato il ritiro di Ponte di Legno senza alcuna autorizzazione. Il giocatore, che non ha fornito alcuna spiegazione per il suo gesto improvviso, subirà subito ripercussioni sul piano sportivo e non s'importerà in Germania per la sfida amichevole contro l'Union Berlin. La dirigenza rossoblù ha manifestato profonda irritazione per l'episodio e ha fatto sapere che analizzerà il caso a breve per applicare le opportune sanzioni disciplinari.