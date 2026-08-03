Espì: "La Fiorentina ci stava mettendo in difficoltà e Mourinho mi ha detto di stare in area"

Il giovane attaccante spagnolo ha parlato del match di sabato

Il match di sabato scorso contro la Fiorentina ha segnato l'esordio ufficiale di Carlos Espì con la maglia delle Merengues, un traguardo accolto con enorme entusiasmo dal giovane attaccante: «È stata un'emozione indescrivibile debuttare con il Real Madrid, un privilegio enorme che mi rende felicissimo. È incredibile quello che mi è successo in sole quarantotto ore: prima la firma del contratto, poi gli allenamenti e subito dopo l'ingresso in campo». Subentrato in una fase delicata del match, la punta ha poi rivelato i consigli ricevuti dalla panchina prima di fare il suo ingresso sul terreno di gioco: «Visto che il risultato era fermo sulla parità e la Fiorentina ci stava creando parecchi problemi, Mourinho mi ha chiesto di occupare l'area di rigore, cercare di difendere il pallone e sfruttare gli spazi disponibili. E, naturalmente, di dare tutto me stesso».