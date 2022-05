Esodo dei tifosi della Fiorentina a Marassi, saranno in 1.700: carica per l’Europa

Ultima trasferta dell’anno, una partita fondamentale per i viola che credono fortemente nella possibilità di andare in Europa. Cresce l’attesa dunque per il fischio d’inizio di Sampdoria – Fiorentina. Tantissimi tifosi saranno incollati alla tv o alla radio ma sono molti anche quelli che hanno deciso di seguire la squadra direttamente a Genova. A Marassi, infatti, sono attesi oltre 1.700 tifosi della Fiorentina. Un dato davvero significativo, considerando la giornata lavorativa e l’orario della partita. Un vero e proprio esodo viola, per provare a spingere la squadra di Vincenzo Italiano. Quella di oggi sarà la seconda partita consecutiva giocata di lunedì, dopo la bella vittoria ottenuta contro la Roma. In tutto questo, ancora non è chiaro quando verrà giocata Fiorentina-Juventus, ultima giornata di campionato.

Biglietti già in vendita ma per capire data e orario della sfida servirà attendere ancora. Di certo anche in quella occasione il tifo viola si farà sentire, al Franchi contro i rivali storici, che in questa stagione hanno avuto la meglio in 3 sfide su 3, ulteriore motivazione per provare a fare risultato. Ma prima c’è la Sampdoria di Marco Giampaolo, una squadra che ha dovuto fare i conti con molte difficoltà in questo campionato e che oggi gioca la sua ultima partita casalinga. A Marassi i tifosi della Fiorentina si faranno sentire, così come hanno fatto per tutta la stagione, accompagnando la squadra in ogni trasferta, anche in quelle più scomode. Una stagione in cui è tornato l’entusiasmo, grazie ad una Fiorentina che spesso ha messo in campo grandi prestazioni e che ora vuole chiudere il campionato in bellezza. Lo scrive La Nazione.

