ESCLUSIVA LABAROVIOLA, NESSUNA MULTA O SANZIONE IN ARRIVO PER VERETOUT
Stamattina un noto quotidiano aveva parlato della possibilità di provvedimenti della Fiorentina nei confronti di Veretout, per aver al termine di Crotone Fiorentina rimproverato vistosamente un raccat...
A cura di Flavio Ognissanti
31 ottobre 2017 15:43
Stamattina un noto quotidiano aveva parlato della possibilità di provvedimenti della Fiorentina nei confronti di Veretout, per aver al termine di Crotone Fiorentina rimproverato vistosamente un raccattapalle della squadra di casa. Ma da quanto raccolto da Labaroviola, non c'è assolutamente questa possibilità. Dunque la società viola non multerà o richiamerà ufficialmente il centrocampista francese per quanto accaduto.