di Flavio Ognissanti

È praticamente fatto il passaggio di Patrick Cutrone alla Fiorentina dal Wolverhampton, operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Ma l’operazione era già stata conclusa e definita da tempo, il centravanti classe 98 aveva accettato immediatamente la proposta viola considerata l’esperienza parecchio negativa in Premier League. La società viola, nella persone di Daniele Pradè, aveva praticamente definito l’arrivo gia a metà dicembre. Serviva solo l’ok dopo il cambio Montella-Iachini. Insomma, la Fiorentina ha preso il suo attaccante con buona pace dei tifosi viola che avrebbero preferito un bomber più pronto e con più gol in carriera anziché un altro giovane.