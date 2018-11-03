Era da quasi 10 anni che la Roma non partiva cosi male in campionato. Crisi giallorossa
Inizio di campionato da incubo per la Roma di Eusebio Di Francesco. Con il pareggio di oggi i giallorossi arrivano a 16 punti ottenuti in questa stagione, peggior partenza dopo le prime 11 partite gio...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2018 21:11
Inizio di campionato da incubo per la Roma di Eusebio Di Francesco. Con il pareggio di oggi i giallorossi arrivano a 16 punti ottenuti in questa stagione, peggior partenza dopo le prime 11 partite giocate dal 2009/10. Il palo colpito da Pellegrini è il settimo legno in questo campionato, meno solo dell’Empoli (otto). La Roma inoltre, non recuperava punti da situazioni di svantaggio in trasferta da marzo, nell’1-1 contro il Bologna.
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