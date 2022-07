Entusiasmo viola, in una settimana sono 11.000 gli abbonati, si viaggia verso il record

La Fiorentina che fa divertire nella prima amichevole a Moena è a modo suo il prolungamento naturale dell’entusiasmo che c’è a Firenze e fra tutti i tifosi viola, con gli abbonamenti a loro volta termometro ideale per misurare quest’entusiasmo. E i numeri raccontano che è stata una settimana a mille all’ora, forse addirittura oltre le previsioni più ottimistiche, in una crescita costante e indicativa: pronti via, e duemila abbonamenti sottoscritti, un paio di giorni e sono diventati quattromila, poi seimila e infine ottomila.

Questo sabato scorso, ma il weekend non è stato affatto un deterrente, anzi, semmai un trampolino verso il lunedì e l’arrivo della squadra di Italiano in Val di Fassa ha stimolato di nuovo la corsa alla tessera 2022-23 per le diciannove partite al Franchi (la prima tra un mese esatto con Fiorentina-Cremonese all’esordio in campionato). Risultato? Quota diecimila agganciata in men che non si dica e poi superata di slancio con l’inizio della nuova settimana. Fino al parziale relativo a ieri, sette giorni precisi da martedì a martedì: adesso sono undicimila. Avanti di questo passo battere i 28mila della stagione pre Covid 2019-20 diventerà realtà e non più un sogno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

