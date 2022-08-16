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Entusiasmo alle stelle in casa Fiorentina, sono 21.325 gli abbonati per la nuova stagione

21.325 volte grazie

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2022 12:47
Entusiasmo alle stelle in casa Fiorentina, sono 21.325 gli abbonati per la nuova stagione - Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il campionato di Serie A è appena iniziato. La Fiorentina oggi sui suoi canali social ha comunicato che gli abbonati sono 21.325. "21.325 volte grazie".

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