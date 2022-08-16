Entusiasmo alle stelle in casa Fiorentina, sono 21.325 gli abbonati per la nuova stagione
21.325 volte grazie
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2022 12:47
Il campionato di Serie A è appena iniziato. La Fiorentina oggi sui suoi canali social ha comunicato che gli abbonati sono 21.325. "21.325 volte grazie".
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