Entusiasmo alle stelle in casa Fiorentina, sono 21.325 gli abbonati per la nuova stagione

21.325 volte grazie

Il campionato di Serie A è appena iniziato. La Fiorentina oggi sui suoi canali social ha comunicato che gli abbonati sono 21.325. "21.325 volte grazie".

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