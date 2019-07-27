Entro il 3 agosto incontro Chiesa-società. La proposta: contratto fino al 2023 a 3,5 milioni netti

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha deciso di cambiare strategia nei confronti di Federico Chiesa. Al calciatore è stato garantito un incontro della società con il papà Enrico prima dell...

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha deciso di cambiare strategia nei confronti di Federico Chiesa. Al calciatore è stato garantito un incontro della società con il papà Enrico prima dell'amichevole in programma a Livorno il 3 agosto. La Fiorentina vorrebbe allungare fino al 2023 e quindi di un anno in più il contratto del talento viola aumentando lo stipendio fino a 3,5 milioni. La Fiorentina attende la risposta da Enrico il quale anche se non dovesse accettare il nuovo accordo dovrebbe accontentarsi di veder giocare Fede ancora un anno a Firenze perchè Commisso non lo cede.