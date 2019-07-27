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Entro il 3 agosto incontro Chiesa-società. La proposta: contratto fino al 2023 a 3,5 milioni netti

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha deciso di cambiare strategia nei confronti di Federico Chiesa. Al calciatore è stato garantito un incontro della società con il papà Enrico prima dell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2019 09:06
Entro il 3 agosto incontro Chiesa-società. La proposta: contratto fino al 2023 a 3,5 milioni netti -
Rassegna Stampa
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Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha deciso di cambiare strategia nei confronti di Federico Chiesa. Al calciatore è stato garantito un incontro della società con il papà Enrico prima dell'amichevole in programma a Livorno il 3 agosto. La Fiorentina vorrebbe allungare fino al 2023 e quindi di un anno in più il contratto del talento viola aumentando lo stipendio fino a 3,5 milioni. La Fiorentina attende la risposta da Enrico il quale anche se non dovesse accettare il nuovo accordo dovrebbe accontentarsi di veder giocare Fede ancora un anno a Firenze perchè Commisso non lo cede.

 

 

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