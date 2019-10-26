Ennesimo flop per Bernardeschi, la sua pagella a Lecce è una vera e propria condanna

Ennesima prestazione deludente di Federico Bernardeschi con la maglia della Juventus. Ecco la pagella di Tuttosport dopo la partita contro il Lecce:Federico BERNARDESCHI 4 – Alla Juventus dovrebbero i...

Ennesima prestazione deludente di Federico Bernardeschi con la maglia della Juventus. Ecco la pagella di Tuttosport dopo la partita contro il Lecce:

Federico BERNARDESCHI 4 – Alla Juventus dovrebbero iniziare a porsi qualche domanda su questo ragazzo, a cui sembra mancare la cattiveria e il cinismo giusti per indossare una maglia da titolare. Si mangia due gol imbarazzanti: il primo con un controllo terrificante nel primo tempo e il secondo nella ripresa quando ormai aveva già fatto tutto, compreso saltare il portiere. Si diceva avesse bisogno di continuità. Bene, in questa stagione la sta trovando. Il problema è che il rendimento è decisamente peggiore di quando non l’avesse.