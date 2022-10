Emre: “Quando c’era Terim dovevo venire alla Fiorentina ma il Galatasary disse di no”

Emre, allenatore della Fiorentina, ha così parlato al termine della partita di Conference League:

“Match molto importante, sapevamo che giocavamo con una squadra di livello molto alto, purtroppo abbiamo avuto degli infortuni. Siamo arrivati qui per vincere, secondo obiettivo prima gara abbiamo vinto 3-0, seconda finisce 2-1, siamo contenti solo per il primo posto attuale. La Fiorentina è una buonissima squadra. Non sono contento per il risultato ma siamo primi e faremo di tutto giovedì per vincere”.

“Per noi il primo obiettivo è finire al primo posto nelle 16, però c’è un buon gruppo, abbiamo bravi giocatori. Secondo me la Fiorentina ha qualità nei giocatori e nell’allenatore. Abbiamo due obiettivi per andare primi, voglio guardare tutte le gare giorno dopo giorno”.

“Come ho detto per me l’Italia è sempre speciale, l’Inter è sempre nel mio cuore, solo da un anno e mezzo sono un allenatore e sono molto contento di essere qui, la gente in Italia è calda come in Turchia, per quello l’Italia è sempre nel mio cuore. Il mio paese è Istanbul ma l’Italia è la mia seconda nazione”.

“Dopo il Malmut non avevo un giocatore nella posizione del capitano. Abbiamo tre giocatori infortunati, abbiamo perso due leader, il centro del nostro gioco. La nostra panchina non è forte come quella della Fiorentina. Jovic è un grande giocatore”.

“Quando avevo 20 anni e Terim è venuto a Firenze, ho parlato con lui, giocavo al Galatasaray ma i turchi dissero di no. Ho un buon ricordo di questo”.

