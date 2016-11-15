Da Empoli: "Se per voi non un derby perché pagate i biglietti al posto dei tifosi?"

La bella scelta della società viola ha fatto storcere il naso all'ambiente di Empoli che si sono tolti un sassolino...

La Fiorentina, al fine di evitare uno sciopero per il prezzo troppo alto e con l'obbiettivo di fare un regalo ai tifosi in trasferta, ha deciso di pagare una parte di biglietti per la partita di Empoli al posto dei tifosi viola. Questa è la risposta del mondo Empoli. Un articolo di pianetaempoli.it :

"Poi non si dica che a Firenze non è derby. La società gigliata infatti, come si legge in una nota sul proprio sito ufficiale, ha di fatto acquistato tutti i 3000 tagliandi del settore ospiti, tagliandi che rivenderà in maniera autonoma e scontata per i possessori della tessera gold viola. Un’iniziativa che si prefigge il fine di un esodo viola ad Empoli domenica prossima, in barba agli scioperi paventati e ad un certo “snob” che da sempre aleggia sotto la cupola del Brunelleschi sul tenore di questa gara. Per la società azzurra bene cosi, al di la di quanti tifosi verranno poi fisicamente ad Empoli, il settore è da considerarsi esaurito con relativo incasso."