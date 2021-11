Empoli-Fiorentina finisce 2-1 al Castellani. I viola buttano via la partita in 3′

Al 6′ Biraghi dalla distanza impegna Vicario. Al 31′ altra occasione per la Fiorentina, Saponara carica il destro da fuori area ma il portiere azzurro sventa la minaccia. Al 37′ Fiorentina vicina al gol, bel cross dentro di Saponara, arriva Bonaventura a colpire di testa ma la palla deviata si stampa sopra la traversa. Al 42′ Martinez Quarta pericoloso, Luperto spizza la palla, poi si avventa l’argentino sul pallone ma Vicario non si fa sorprendere. Al 47′ tiro-cross di Callejon. Al 53′ Martinez Quarta scivola, il giocatore dell’Empoli mette palla dentro ma Milenkovic fa un salvataggio strepitoso. Al 57′ Vlahovic difende una bellissima palla e la passa a Callejon, arriva Vlahovic di nuovo che con una grande cattiveria agonistica supera Tonelli e firma l’1-0 per la Fiorentina. 11° gol per il centravanti serbo. All’87’

Al 62′ Vlahovic tira dalla distanza, palla che con una deviazione finisce fuori. Al 73′ Vlahovic allarga per Bonaventura il quale va al tiro che viene deviato da Vicario. Pochi secondi dopo Milenkovic incorna da angolo ma la palla finisce di poco a lato. All’87’ l’Empoli pareggia i conti con Bandinelli. All’89’ Pinamonti anticipa Odriozola e firma il 2-1. Al 95′ spezzata di Milenkovic arriva Vlahovic che la colpisce con il corpo ma finisce fuori.

